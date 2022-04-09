Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da fabrika yangını
İstanbul Tuzla'da sanayi sitesindeki bir fabrikanın atık toplama merkezinde çıkan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi'ndeki reçine imalatı yapan bir fabrikanın dışarıdaki atık toplama merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle fabrikanın ana binasına sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Yangın
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