Sultangazi'nin Gazi ve Zübeydehanım mahallelerinde, binaların doğal gaz kutularını kıran hırsızlar, topraklama için kullanılan bakır çubuklarını çaldı.

Zanlıların iki gün boyunca yaklaşık 100 binanın doğal gaz hatlarına zarar vererek hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşadığı olayı anlatan Kiraz Yıldız, şunları söyledi:

"Sabah uyandım ve kapıyı açtım baktım ki kapak açılmış. Eve girdim ve çocuğuma 187 ihbar hattını arattım sonra gelip kapağı kapattılar. Bana doğal gaz tesisatını yaptırdığınız firmayı arayın dediler. Aradım onlar da 'bizimle ilgisi yok yine çalarlar yine bizimi arayacaksınız' dediler. Dışarı çıkıp baktım ki kapağı kırmışlar bana nalbura git bakır çubuk al ve yerine bağlayın dediler. Sadece bizim değil herkesin doğal gaz kutusunu kırmışlar ve çoğunun içinde bulunan bakır çubukları çalmışlar."

Bir başka mahalleli Fatma Aslan ise, "Sabah uyandım torunumu okula göndermek için. Doğal gaz kutusunun kapağının açık olduğunu gördüm. 1 gün öncede komşularım gelip bana haber verdiler sizin doğal gaz kutusunun kapağı açık diye. Daha öncede gelip kapağı açmışlar bugün yine açıktı" ifadelerini kullandı.