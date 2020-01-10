Türkiye'de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin kara ve denizlerdeki etkin çalışmaları sonucunda son 5 yılda 1 milyon 219 bin düzensiz göçmen ile 27 bin 700 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Üç kıtanın kesişim noktasında yer alan Türkiye, çevresindeki ülkelerde yaşanan sorunlar nedeniyle düzensiz göçün rotasında bulunuyor.

Türkiye, yasa dışı göçe karşı etkin mücadele ediyor.

İç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle ülkelerini terk eden düzensiz göçmenler, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Afganistan, Pakistan, Irak, İran, Suriye gibi bölge ülkelerindeki iç karışıklıkların, ekonomik ve siyasi belirsizliklerin giderek artması yasa dışı göçü hızlandırıyor.

Jandarma ve emniyet güçleri karada, sahil güvenlik ekipleri de Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde etkin şekilde düzensiz göçle mücadele ediyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl 60 bini denizlerde olmak üzere 454 bin 662 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu rakam bugüne kadarki en yüksek sayı olarak dikkati çekti.

Geçen yıl yakalanan düzensiz göçmenlerden 201 bin 437'sini Afganistan, 71 bin 645'ini Pakistan ve 55 bin 236'sını ise Suriye uyruklular oluşturdu.

Bu kişilerin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık ettikleri iddiasıyla 8 bin 996 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, 2018'de 268 bin 3, 2017 yılında 175 bin 752, 2016'da 174 bin 466, 2015'de 146 bin 485 olmak üzere son 5 yılda 1 milyon 219 bin 368 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu süre zarfında 27 bin 700 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerde ilk sırada Afganlar var

Yakalanan düzensiz göçmenlerde ilk sırada Afganlar yer aldı. Bu ülkeyi Pakistan ve Suriye vatandaşları takip etti.

Son 5 yılda yakalanan 1 milyon 219 bin 368 göçmenden 414 bin 458'sini Afganistan, 282 bin 683'ünü Suriye, 175 bin 529'unu Pakistan ve 86 bin 408'ini Irak vatandaşları oluşturdu.

Kaynak: AA