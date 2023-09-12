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Türkiye
AA 12.09.2023 06:43

5 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji 5 ili sarı kodla uyardı. Yurdun Doğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

5 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Doğu Anadolu Bölgesi Sağanak Erzurum Kars Iğdır Van Ağrı Meteoroloji
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