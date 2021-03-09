Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesi nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.