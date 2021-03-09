Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 06:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
6 ilde yağış bekleniyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. 6 il için ise yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesi nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış
Son Haberler
- 06:54
- 06:47
- 05:49
- 05:33
- 04:49
Sıradaki Haber
Ankara'da mobilya atölyesinde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz