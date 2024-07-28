5 ilde orman yangını: Müdahale sürüyor

Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Jandarma ekipleri söndürme araçları dışında bölgeyi yaya ve araç girişine kapattı.

Yalova'da iki ayrı noktadaki yangın kontrol altına alındı

Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Gaziantep'teki yangın kontrol altına alındı

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkisinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Valilik, 150 araç, 1000'e yakın personel ve 1 helikopterle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını belirtildi.

Kahramanmaraş'ta yangın: Vatandaşlar tahliye ediliyor

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor

Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor, bölgedekiler de tahliye ediliyor.

Dumandan etkilenen orman muhafaza memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, jandarma ekipleri ve diğer kamu personelinin yangına koordineli şekilde müdahale ettiklerini söyledi.

Bölgedeki 8 evin tahliye edildiğini belirten İnan, yangına havadan 6 helikopter, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle müdahalenin sürdüğünü dile getirdi.

İnan, bölgeye yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini söyledi.

80 hektar zarar gördü

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan personelimizin durumu ise iyiye gidiyor" diye konuştu.

Askerler de destek veriyor

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Bir komando bölüğü, 10 asayiş ile 5 trafik timi ve civardaki güvenlik korucuları da müdahale çalışmalarına destek veriyor.

Jandarma ekipleri, civar köylerdeki muhtarlara bilgilendirme çalışması yapıyor.

İzmir'de yangına müdahale sürüyor

Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.