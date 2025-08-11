5 ilde alevlerle mücadele sürüyor

Bolu'nun Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.26'da yapılan ihbar üzerine valilik koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Yangına 2 helikopter ve 60'tan fazla personelle müdahale edildiği bildirilen açıklamada, söndürme çalışmalarında arazözler, itfaiye, su ikmal ve ilk müdahale araçları ile su tankerleriyle müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve söndürmek için tüm kurumlarımız seferber edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

Çanakkale

Merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi Dardanos mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

"Vatandaşlarımız gerekmedikçe trafiğe çıkmasın"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 45 arazöz, 20 itfaiye, 7 dozer, 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgeler karadan ve denizden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 14 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."

Vali Toraman, Çanakkale Merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar tahliye ediliyor

Dardanos mevki ile Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Çanakkale-Ezine kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Çanakkale- Ezine kara yolunun 10 ila 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan-Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.

Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Evler ve araçlar yandı

Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor.

Yangında bazı araçların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor.

Alevlerin ulaştığı Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye ediliyor.

Yangın bölgesine ulaşan komandolar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.

Öte yandan Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı.

Manisa

Manisa'nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Şehzadeler ve Alaşehir ilçelerinde de yangın çıktı

Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi sevk edildi.

Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına ise 5 hava aracı, 7 söndürme ekibi ve 1 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

Ekiplerin 2 yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan, Soma ilçesindeki orman yangınına da 11 hava aracı 67 söndürme ekibi, 10 iş makinesi, 235 personelle müdahalenin sürdüğü belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Kozanlı Mahallesi tahliye edildi

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini belirten Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bölgede bilgilendirme çalışmalarını yapıyorlar. Rüzgarın yönüne, risk durumuna göre diğer mahallelerle ilgili duyarlılık oluşturma noktasında arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Turgutalp hem Kozanlı hem de Darkale mahallelerimizde, arkadaşlarımız vatandaşları uyarıyor. İl kriz merkezimizde ne ihtiyaç varsa, tüm ekipmanlar buraya sevk ediliyor. Etkili bir iletişimle risk unsurlarını tespit ederek, yangının bir önce söndürülmesi için çalışıyoruz."

Yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Özkan, yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili titiz çalışmanın yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kırsal Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 8 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 6 hizmet aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 126 personel sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Göksun Belediyesi de iş makineleriyle destek verdi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Hatay

Yayladağı ilçesinde, Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.