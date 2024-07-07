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Türkiye
TRT Haber 07.07.2024 10:46

5 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin için gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, 5 ilde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarı yayımladı.

5 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin'de gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca, kuvvetli yağış beklenen söz konusu iller için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

5 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

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