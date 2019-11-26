Türkiye
43 ilde zehir satıcılarına operasyon: 278 gözaltı26 Kasım 2019 Salı 10:30 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 10:34
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) 43 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 278 şüpheli yakalandı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 22-25 Kasım tarihlerinde 43 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 278 şüpheli gözaltına alınırken, 28 kilo 932 gram uyuşturucu, 4 bin 709 uyuşturucu hap, 7 kök kenevir, 20 tabanca ve 97 mermi ile 18 bin 700 lira ele geçirildi.
Kaynak: TRT Haber
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