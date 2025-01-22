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Türkiye
TRT Haber 22.01.2025 08:08

43 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya operasyon: 240 gözaltı

43 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 2 haftadır devam eden "GÜRZ-39" ve "GÜRZ-40" operasyonlarında 240 terör örgütü mensubu yakalandı.

43 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya operasyon: 240 gözaltı

Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Son iki haftada 43 ilde PKK ve KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, terör örgütünün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde bulunan, terör örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden PK ve KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 240 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların olduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız"mesajı verdi.   

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Terör Örgütü Terörle Mücadele
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