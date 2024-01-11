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Türkiye
DHA 11.01.2024 14:47

40 yıllık evli çift vazoyla birbirini yaraladı

Aksaray'da, evde kavga eden 62 yaşındaki Mevlüt Ç. ile 56 yaşındaki Yeter Ç. çifti, vazoyla birbirini yaraladı.

40 yıllık evli çift vazoyla birbirini yaraladı

Olay, saat 08.30 sıralarında Paşacık Mahallesi’nde meydana geldi. Mevlüt Ç. ile eşi Yeter Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt Ç, eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurarak yaraladı.

Çift, kanlar içinde kalırken, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çift, gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mevlüt Ç, gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, "Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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