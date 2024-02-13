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Türkiye
TRT Haber 13.02.2024 04:10

4 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 4 kenti turuncu kodla uyardı. Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla'da kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

4 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla için turuncu kod uyarısında bulundu.

Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 

Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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Muğla'da fırtına da etkili olacak

Muğla’da da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli  sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde  eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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