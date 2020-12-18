Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 29 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptıkları aramalarda, tabanca, 67 fişek, 2 bin 300 lira para, 457 banka kartı, 358 sim kart, 35 cep telefonu, tablet ve12 hard disk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis organizasyonu yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirdi.
30 adrese eş zamanlı operasyon
Ekipler, Samsun merkezli Van, İstanbul ve Amasya'da belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda kurusıkı tabanca, 67 fişek, 2 bin 300 lira para, 457 banka kartı, 358 kullanılmamış sim kart, 35 cep telefonu, tablet ve12 hard disk ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA ]
Şüphelilerin hesaplarına el kondu
Operasyon kapsamında paravan şirketin tüm malvarlığına, şüphelilerin yasa dışı bahiste kullanılan banka hesaplarına ve 2 otomobile el konuldu.
Gözaltına alınan 29 zanlı ise emniyete götürüldü.
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