İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmada, Kayseri ve Konya'da "hırsızlık" ile "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarına karıştığı için hakkında ve 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'nin Kayseri'de saklandığını tespit etti.

Kentin Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda hükümlü kadın, gizlendiği yatak odasında yakalandı.

Hükümlü S.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.