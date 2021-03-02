Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli bir madencilik firmasının Türkiye’den satın aldığı ve deniz yoluyla Çin'e gönderdiği 36 milyon dolar değerindeki külçe bakırların yerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıktığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, gümrükleme işlemi yapılan konteyner gemiye yüklenmeden mühürlerinin kırılarak içerisindeki bakır külçelerin boşalttığı ve yerlerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşları yükledikten sonra sahte mühürleme işlemi yapıldığını tespit etti.

[Fotoğraf: İHA]

Soruşturma kapsamında kent genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ile "Özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.