Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 04:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
31 sağlık çalışanı gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da 31 sağlık çalışanı, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.
Bayat İlçe Devlet Hastanesi yemekhanesinde patates püresi, köfte, çorba ve sütlaç yiyen sağlık personelinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.
31 sağlık personeli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Sağlık çalışanlarından biri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yemeklerden örnek alındı
Tedavileri tamamlanan 13 kişi taburcu edilirken, diğer sağlık çalışanlarının tedavileri sürüyor.
Hastanede çıkan yemeklerden incelenmek üzere numuneler alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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