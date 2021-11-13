İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta eğlence mekanlarına yönelik denetimler yaptı.

Yapılan denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek incelendi. Mekanda bulunanlara da Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kurallara uymayan mekanlara ceza

Denetimler sonucu ruhsatı olmayan iş yerleri ile kapalı yerlerde sigara içilen eğlence mekanlarına para cezası kesildi.

Beyoğlu'nda Kılıçali Paşa Mahallesi'nde yapılan denetimlerde ise mekanlarda sigara içilip içilmediği ve işletmelerde bulunan alkollü içeceklerin bandrolleri kontrol edildi. Denetlenen iki eğlence mekanının işletme ruhsatlarının bulunmadığı belirlendi. Ruhsatı olmayan mekanlar hakkında tutanak tutuldu.

[Fotoğraf: DHA]