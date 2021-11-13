Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile kamyon çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Onur Çiğdem idaresindeki otomobil, Çukuryurt Mahallesi'nde, İbrahim D.'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü Çiğdem ile yanındaki Yağmur Toprak ve Esile Atakan yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar sağlık ekiplerince Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı.
Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yağmur Toprak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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