Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da çimento deposunda patlama: 3 işçi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir inşaatın çimento deposunda patlama oldu. Yüksek basınçtan olduğu belirlenen patlamada 3 işçi yaralandı.
Doktorlar Caddesi'nde bulunan bir inşaatın çimento deposunda yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yaralanan 3 işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Hatay
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