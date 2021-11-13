Doktorlar Caddesi'nde bulunan bir inşaatın çimento deposunda yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaralanan 3 işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]