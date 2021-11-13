Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 01:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bıçak çekti, akaryakıt istasyonunun marketini soyup kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda maskeli gasp yaşandı. Market çalışanını bıçakla tehdit eden zanlı, kasadaki 3 bin lirayı çalarak kaçtı.
Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna gelen maskeli şüpheli, markete girerek kasiyere bıçak çekti, görevliden kasadaki paraları istedi.
Görevlinin kasayı açmasıyla hırsız, yaklaşık 3 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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