Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 03:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gözlük kılıfında 199 sikke bulunan zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bir operasyon düzenlendi. Jandarma, E.S.’nin üzerinde gözlük kabına saklı 199 tarihi eser niteliğindeki sikke ele geçirdi. Şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Söke ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan E.S'nin sikke taşıdığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında gözlük kılıfına gizlenmiş, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 199 sikke ele geçirdi.
Sikkeler, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi, şüpheli jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Aydın Tarihi Eser
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