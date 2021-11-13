Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 04:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aydın'da zehir taciri 9 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 şüpheliden 9'u mahkemece tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmek için teknik ve fiziki takip sonucu adresleri belirlenen şüphelilere yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.
10 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 350 gram metamfetamin, 650 gram esrar, 75 gram eroin maddesi, 35 uyuşturucu hap ve 110 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Şüphelilerden 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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