Haber Giriş: Kaynak: AA
300 kasa portakal ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir hayırseverin bağışladığı 300 kasa portakal, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Bahçe sahibi Ali Yaşar'ın isteği üzerine Fethiye Belediyesi ve Kent Konseyi ekiplerince, toplanan portakallar belirlenen ailelere dağıtıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kent Konseyi Genel Sekreteri Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı, C vitamininin özellikle yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde bağışıklık sistemi açısından önemli olduğunu, bu dönemde yapılan bağışı çok anlamlı bulduklarını söyledi.
Etiketler: portakal koronavirüs Fethiye covid-19 C vitamini BağışSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 14:17
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