Bahçe sahibi Ali Yaşar'ın isteği üzerine Fethiye Belediyesi ve Kent Konseyi ekiplerince, toplanan portakallar belirlenen ailelere dağıtıldı.

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Kent Konseyi Genel Sekreteri Melek Gözde Gürsoy Hoşafçı, C vitamininin özellikle yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde bağışıklık sistemi açısından önemli olduğunu, bu dönemde yapılan bağışı çok anlamlı bulduklarını söyledi.