30 yıl sonra memleketi Kahramanmaraş'a döndü: Askıda köfte uygulaması başlattı

Mehmet Yüksel, memleketi Kahramanmaraş, asrın felaketiyle sarsılınca İstanbul'daki hayatını bırakıp Elbistan'a yerleşti.

Depremzede hemşehrilerinin yardımına koşan Mehmet usta, bir köfte tezgahı kurdu.

Tezgahla sınırlı kalmadı, askıda köfte uygulaması başlattı

Onun yardım isteği, fedakarlığı bununla sınırlı kalmadı; bu sevgi çığ gibi büyüdü.

Üç beş kişiye köfte ekmek verirken bir anda binlerce depremzedeye yemek dağıtmaya başladı.

"Adem bey denk geldi. İnstagram sayfası varmış 1 milyon küsurluk. Hiç tanımıyorum kendisini. Böyle elinde telefon var geziyor. Beni çekiyor, öyle doğaçlama soruyor ben de cevap veriyorum. Baktım bi akşam telefon etti. Askıda ekmek muhabbeti başlatalım sizinle dedi o da buraları gördü tabi ki. Bana diyosunuz ki kardeşim al sen şu parayı da bu kardeşimin de köftesini ver parası benden diyosunuz özeti bu."

Hem esnaf kazanıyor hem iyilik

Şimdi dört bir yandan yardımseverler, köfteci Mehmet ustayı arayıp sipariş veriyor. O da topladığı parayla malzeme alıp binlerce depremzedeye yemek yapıp dağıtıyor.

"Doğusundan batısına güneyinden kuzeyine Avrupadan çok arayan var yardım eden var. Bu kadar toplu insana hiç beklemedikleri andan sürpriz yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Bu işi yaptığımı duyan geliyor gönüllü oluyorlar yanımda çalışmak için bir şey lazım mı bana zaten sadece lazım olan ekip. 300 kişi 500 kişi 1000 kişi büyük rakamlar bunlar. Bu yardım geldikçe ben dağıtabilirim eğer insanlar bu yardımlarını devam etmesini isterlerse @askidakofte diye Instagram sayfamız var orayı takip edebilirler. Onlar ne kadar sipariş verirse biz o kadar dağıtabiliriz."

Kamera: Serhat Alabuğa

Drone: İhsan Kırkbeşoğlu