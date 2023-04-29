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Türkiye
DHA 29.04.2023 05:15

Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Kapıkule'den Edirne istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile İrfan Atasoy'un kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Atasoy, ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İrfan Atasoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Öte yandan, otomobile arkadan çarpan kamyonette ise maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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