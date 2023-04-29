Mersin'de sağanak ve dolu: Bahçelerde su baskınları oluştu

Akşam saatlerinde etkisini artıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı binaların zemininde ve bahçelerde su baskınları oluştu, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Erdemli Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan noktalarda duruma müdahale etti.

Oturduğu binanın zemin katını su basan Ali Dölek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aşırı yağan şiddetli yağmurdan dolayı, zeytin bahçelerini üst tarafından gelen su, bizim sitenin A bloğunun zemininde bulunan otopark ve depo kısmında 70-80 santimetre kadar su dolumu yaptı. Erdemli Belediyesine biz müracaatta bulunduk. Sağ olsunlar kepçe gönderdiler. Üst taraftan bir kanal yarıldı. Suyun daha fazla siteye gitmesini önledik" dedi.