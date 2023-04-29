Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Deprem bölgesinde fay hareketliliği sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 04.55'te olan deprem, yerin 6,89 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 29, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-04-29
Saat:04:55:47 TSİ
Enlem:38.039 N
Boylam:36.456 E
Derinlik:6.89 km
Detay:https://t.co/o3CsBGsmVH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi