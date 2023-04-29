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Türkiye
TRT Haber 29.04.2023 05:01

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Deprem bölgesinde fay hareketliliği sürüyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 04.55'te olan deprem, yerin 6,89 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Deprem Kahramanmaraş
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