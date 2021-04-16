Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 09:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşanan H.M., gezmek için dışarıya çıkardığı 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı. Polis ekiplerince yakalanan baba H.M. gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 günce eşinden boşandığı öğrenilen H.M., oğlu K.M.'yi gezmek için dışarı çıkardı.
H.M., iddiaya göre, parkta bir süre dolaştıktan sonra oğlu K.M.'yi Dicle Nehri'ne atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden çevredekiler Dicle Nehri'ne atlayarak küçük çocuğu sudan çıkardı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğu Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor
Acil Servis'te doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan çalışmayla yakalanan baba H.M., gözaltına alındı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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