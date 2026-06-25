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Türkiye
AA 25.06.2026 20:14

3 ildeki operasyonda 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt bulundu.

3 ildeki operasyonda 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, devleti vergi kaybına uğratarak haksız kazanç elde ettikleri ve kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Afyonkarahisar ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, yürütülen soruşturma süresince yapılan çalışmalarda ise piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 165 bin lira olan 106 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca, suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araç hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulandığı, 2 araca el konularak gümrük idaresine teslim edildiği öğrenildi.

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İstanbul Kaçak Akaryakıt Kaçakçılık
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