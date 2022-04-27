İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "güven alımı" olarak belirtilen gizli soruşturmacıların yardımıyla belirlenen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul'un Fatih, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bağcılar ilçeleri ile Ağrı'nın Doğubayazıt ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

[Fotoğraf: AA]