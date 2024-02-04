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Türkiye
İHA 04.02.2024 13:10

3 ilde yoğun kar: 50 yol ulaşıma kapandı

Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

3 ilde yoğun kar: 50 yol ulaşıma kapandı

Elazığ'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Alacakaya'da 2, Baskil'de 1, Maden'de 5, Karakoçan'da 3, Palu'da 1 ve Sivrice'de de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

17 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta kar dolayısıyla merkeze bağlı 1, ilçelerden Uludere'de 2 ve Beytüşşebap'ta 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kapalı yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolların ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

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