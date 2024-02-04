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Türkiye
AA 04.02.2024 12:30

Antalya'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla tır çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan D-400 kara yolunun Mersin-Antalya yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Antalya'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[AA (Arşiv)]

Emrecan Gökmen'in kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen sebze ve meyve yüklü tıra, Çobanlar Mahallesi D-400 kara yolunda arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç refüje savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ahmet İlker Karateke'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Gökmen ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karateke'nin cenazesi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan D-400 kara yolunun Mersin-Antalya yönünde araç yoğunluğu oluştu.

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