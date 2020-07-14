Haber Giriş: Kaynak: AA
3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 53 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanması için Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da 11 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Adreslerde yapılan aramada, 546 bin lira ve 750 euro ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan 53 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Yasa dışı bahis bahis KocaeliSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:18
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