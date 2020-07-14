Haber Giriş: Kaynak: AA
Kedi mamasının içinden 20 kilo uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Tuşba ilçesinde kedi maması poşetlerine gizlenmiş 20 kilo 351 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçeye bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Kedi maması paşetlerine gizlemişler
Narkotik köpeği "Zeus"un kullanıldığı aramada, evin balkonunda kedi maması poşetlerine gizlenmiş 15 paket halinde 20 kilo 351 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, tabanca, şarjör ve 46 mermi bulundu.
Gözaltına alınan H.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: van uyuşturucu van haber uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:26
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