Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün eğlencesi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Ümraniye'de sokak ortasında bir araya gelen çok sayıda kişi, sosyal mesafeye aldırmadan düğün eğlencesi yaptı.
Ümraniye'de düğün için bir araya gelen kalabalık grup, davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynanırken sosyal mesafe ile maske kuralı hiçe saydı.
Çevredeki diğer vatandaşlar da düğün eğlencesini izlemek için bir araya toplandı.
Oluşan kalabalıkta çoğu kişi ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: sokak düğünü koronavirüs İstanbul düğünSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:52
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