Ümraniye'de düğün için bir araya gelen kalabalık grup, davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynanırken sosyal mesafe ile maske kuralı hiçe saydı.

Çevredeki diğer vatandaşlar da düğün eğlencesini izlemek için bir araya toplandı.

Oluşan kalabalıkta çoğu kişi ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.