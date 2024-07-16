3 ilde orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesinin Şenbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Denizli

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı. Başkarcı Mahallesi Ornaz Vadisi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin örtü yangını şeklinde devam eden alevlere müdahalesi sürüyor.

İzmir

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.