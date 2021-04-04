Tunceli'de merkeze bağlı Güdeç köyünde, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara rağmen "hayır yemeği" verildi.

Köyde yemek dağıtımı yapan aşçıda İngiliz mutasyonlu virüs tespit edildi ve bu nedenle köy karantinaya alındı.

Tunceli Valiliği'nin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi kapsamında para cezası uygulanacak olup ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişiler ve köy muhtarı hakkında TCK'nın 195. Maddesi gereğince adli işlem başlatılacaktır."

Aydın

Aydın’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle önlemler ve denetimler sıklaştırıldı.

Buharkent ilçesinde Yukarı Savcıllı Mahallesi 10 gün süre ile karantinaya alındı.

Isparta

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Çamharman ve Gelendost ilçesine bağlı Köke köyleri COVID-19 vakalarının artması nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Çamharman ilkokulu öğrencileri ile köyden ilçe merkezine gelen öğrenciler için uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Gelendost ilçesine bağlı Köke köyünde de giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.