Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde 685 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Erzurum, Erzincan ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 685 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da dün başlayan ve gün boyu aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle 277 köy yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 363, Ağrı'da ise 45 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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