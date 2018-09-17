2'si sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey 46 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± son bir haftda yurt iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r operasyonlarÄ± ve asayiÅŸ olaylarÄ± ile ilgili bilanÃ§oyu aÃ§Ä±kladÄ±.

Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H), Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H), Jandarma Komando Birlikleri ile Ä°Ã§ GÃ¼venlik OperasyonlarÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarÄ±nca 2 bin 575 operasyon yapÄ±ldÄ±.

TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tlerine yardÄ±m/yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶rgÃ¼tlerle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 606 TerÃ¶r (PKK/KCK 138, SOL 29, DEAÅž 37, FETÃ–/PDY 402), 4 bin 233 uyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan ve 91 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda olmak Ã¼zere toplam 4 bin 930 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

2'si soÌˆzde uÌˆst duÌˆzey 46 teroÌˆristin etkisiz hale getirildi

BingÃ¶l'de gri kategoride aranan Åžervan Ã‡evlik kod adlÄ± FÄ±rat DaÄŸdelen, Hakkari'de gri kategoride aranan Sabri Kartal adlÄ± terÃ¶ristlerin de bulunduÄŸu 2’si sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey olmak Ã¼zere 46 (16 Ã–lÃ¼, 20 SaÄŸ/YaralÄ±, 10 Teslim) terÃ¶rsit etkisiz hale getirildi.

YapÄ±lan Operasyonlarda 8 Ä°lde (Hakkari 6, Batman 1, BingÃ¶l 1, Hatay 1, MuÅŸ 1, Tokat 1, Van 1, ÅžÄ±rnak 1) 13 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, maÄŸara kullanÄ±lamaz hale getirildi. 20 aÄŸÄ±r ve uzun namlulu (1 Keskin NiÅŸancÄ± TÃ¼feÄŸi, 2 M-16, 6 Roketatar/FÃ¼ze, 1 Makineli TÃ¼fek, 10 KalaÅŸnikov/Piyade TÃ¼feÄŸi) toplam 27 silah, 51 adet el bombasÄ±, 116 kg patlayÄ±cÄ± madde, 4 adet el YapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, mayÄ±n imha edildi. 6 bin 74 adet muhtelif mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

UyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ile mÃ¼cadele

UyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ile mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen 3 bin 87 operasyonda 7 bin 607 kg esrar, 116 kg eroin, 10 kg afyon sakÄ±zÄ±, 5.6 kg sentetik kannabinoid, 7.5 kg metamfetamin, 9 bin 786 adet ectasy, 41 bin 118 adet captagon, 6 bin 83 adet sentetik ecza, 974 bin kÃ¶k kenevir bitkisi ele geÃ§irildi.

145 bin ton kacÌ§ak akaryakÄ±ta el konuldu

285 bin 419 paket kaÃ§ak sigara, 145 bin 83 lt kaÃ§ak akaryakÄ±t ele geÃ§irildi. Bu operasyonlar kapsamÄ±nda 4 bin 233 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon

Sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik, okul Ã§evreleri, parklar ve genÃ§lerimizin yoÄŸun olarak bulunduÄŸu yerlerde yapÄ±lan kontrol ve gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 583 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

81.2 kg esrar, 1.1 kg eroin, 5 kg sentetik kannabinoid, 0.1 kg Kokain, 0.9 kg metamfetamin, 9.783 adet ectasy, 109 adet captagon, 6 bin 67 adet sentetik ecza, 433 kÃ¶k kenevir ve 31 adet tabanca/tÃ¼fek ele geÃ§irildi.

AsayiÅŸ uygulamalarÄ±

2018/2019 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemi baÅŸlamadan Ã¶nce Ã¼lke genelinde Ã¶ÄŸrencilerin zararlÄ± etkilerden uzak tutulmasÄ±, gÃ¼venli ortamlarÄ±n saÄŸlanabilmesi amacÄ±yla tÃ¼m okul, yurt ve Ã¼niversite kampÃ¼sleri dÄ±ÅŸÄ±nda faaliyet gÃ¶steren umuma aÃ§Ä±k yerler baÅŸta olmak Ã¼zere metruk binalar, alkol ve tÃ¼tÃ¼n mamulleri satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonlarÄ±, park, bahÃ§e vb. yerlerde eÅŸ zamanlÄ± olarak 11 EylÃ¼l SalÄ± gÃ¼nÃ¼ 100 bin 811 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla “TÃ¼rkiye GÃ¼ven Huzur (2018-5)” uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Uygulamada, 573 bin 612 ÅŸahÄ±s sorgulanmÄ±ÅŸ bin 392’si yakalanmÄ±ÅŸ, 71 bin 633 araÃ§ kontrol edilmiÅŸ, 186 aranan araÃ§ yakalanmÄ±ÅŸ, 821’i trafikten men edildi. 34 bin 35 iÅŸ yeri kontrol edilmiÅŸ, 96’sÄ±na iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca 3 bin 818 kg uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi.

TerÃ¶r propagandasÄ± yapan 261 kiÅŸi hakkÄ±nda yasal iÅŸlem

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapan, bu Ã¶rgÃ¼tleri Ã¶ven, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, halkÄ± kin, nefret ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk eden, devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaretlerde bulunan, devletin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve toplumun can gÃ¼venliÄŸine kast eden, nefret sÃ¶ylemleri iÃ§eren 376 sosyal medya hesabÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Tespit edilen 261 kiÅŸi hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele

743’Ã¼ denizlerde olmak Ã¼zere toplam 6 bin 86 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerin yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla yurtiÃ§ine girmesine ve yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±na aracÄ±lÄ±k eden 91 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kaynak: TRT Haber