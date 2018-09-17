Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.
Şırnak kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerine 16-17 Eylül 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/0xUxTn7VSL— TSK (@TSKGnkur) 17 Eylül 2018
Açıklamada şöyle denildi:
"Şırnak kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerine 16-17 Eylül 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Kaynak: TRT Haber