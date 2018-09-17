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Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Şırnak kırsalı ile Irakın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

 


 

Açıklamada şöyle denildi:

"Şırnak kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerine 16-17 Eylül 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: şırnak, hava harekatı
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