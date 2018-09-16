Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orman'a tebrik

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.
Kaynak: AA