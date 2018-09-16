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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orman'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ormana tebrik

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.

Kaynak: AA 

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