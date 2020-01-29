Türkiye’de dün Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,1, Marmaris açıklarında 5,4, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Son depremleri sizler için derledik…

Manisa'da iki ayrı deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dün saat 17.53'te meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Diğer deprem ise, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dün saat 23.10'da meydana gelen deprem, 5,08 kilometre derinde kaydedildi.

Akdeniz'de ardı ardına depremler

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmaris'e bağlı Taşlıca köyüne 151,59 kilometre uzakta dün saat 18.38'de gerçekleşen deprem, 25 kilometre derinde kaydedildi.

Sonrasında Marmaris açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha deprem meydana geldi.

Marmaris'e bağlı Taşlıca köyüne 152,97 kilometre uzakta saat 00.45'te gerçekleşen deprem, 53 kilometre derinde kaydedildi.

Depremden 5 saat sonra yine Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İkinci sarsıntı, yerin 37,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kars'ta korkutan deprem

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün saat 23.22'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.

Son depremler listesi