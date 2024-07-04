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Türkiye
TRT Haber 04.07.2024 17:34

29 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-20" operasyonu: 108 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-20"operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

29 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-20" operasyonu: 108 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı

FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Operasyonların detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesindeki çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin, örgütün sözde "emniyet gizli", "askeri gizli" ve "güncel" yapılanmaları içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi.

Örgütün hücre evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları saptanan zanlıların, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

 

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