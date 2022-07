240 metre yükseklikteki cam terasa çıktılar. Baş döndüren yükseklikte badminton oynadılar.

Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek seyir teraslarından biri olan Gümüşhane Torul'daki cam seyir terası bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okullarına ve spor bilincine dikkati çekmek için cam teras üzerinde badminton antrenmanı gerçekleştirildi.

Badminton Antrenörü Hasan Hüseyin Boşnak, "Sporun her alanda yapılabileceğini, sporun her yerde olduğunu her alanda herkes için sporun olduğunun mesajını vermeye çalıştık. Herkesi spora davet ediyoruz" dedi.

15 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na hazırlanan sporcular, antrenör eşliğinde 1 saat antrenman yaptı.