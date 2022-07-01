Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir Çeşme'de makilik alanda yangın
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ovacık Mahallesi mevkiinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz ve 1 dozerle yangına müdahale başlattı.
İnsansız hava aracı da yangını havadan görüntüledi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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