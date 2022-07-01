Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir tankerden 23,4 ton kaçak akaryakıt çıktı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de ekipler, kaçakçılara göz açtırmıyor. Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 23,4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucu takibe aldığı tanker, Bornova ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 23,4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Tanker sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: İzmir Kaçakçılık Kaçak Akaryakıt
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