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Türkiye
AA 09.06.2026 16:44

24 ilde 'şike' operasyonu: 74 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen "şike" operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheli tutuklandı.

24 ilde 'şike' operasyonu: 74 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 82 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri sonrası şüphelilerden 79'u tutuklanmaları, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, 74 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

192 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmişti

İstanbul mali polisinin yaptığı çalışmada, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı aracılığıyla önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip, kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlenmişti.

Suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin de yer aldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmış, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 zanlı gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında 6 şüpheli daha yakalanmış, işlemlerinin ardından 4'ü serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konulmuş, zanlılara ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulanmıştı.

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