Ankara
TRT Haber 07.12.2025 03:17

24 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor

Yurt genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 24 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

24 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor

Ülke genelinde Güney Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevreleri dışında tüm bölgelerde aralıklı yağış beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan 24 il için kuvvetli yağış ve kar beklentisi nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı.

Buna göre; Marmara Bölgesi’nde bugün İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nde, Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin'de kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde yağış olması bekleniyor. Pazar sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışların, 1500-1600 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

24 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde cumartesi gece saatlerinde başlayıp pazartesi sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevreleri ile Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Erzurum ve Erzincan'ın güneyinin yüksek kesimlerinde, yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde yağış olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi gece saatlerinde başlayıp pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da bugün Adıyaman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde beklenen yağmur ve sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
 

