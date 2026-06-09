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Türkiye
AA 09.06.2026 11:46

23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

Adana merkezli 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı.

23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik Adana merkezli 23 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, İstanbul, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Burdur, Sakarya, Kilis ve Mersin'deki operasyonlarda, MASAK incelemeleri sonucunda hesaplarında 5 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimini yaptıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Şüphelilere ait 1 paravan şirket, 23 konut, 29 araç, 13 arsa, 4 bin 742 banka hesabı ve 6 kripto varlık hesabına da tedbir kararı uygulandı.

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Adana Bahis İçişleri Bakanlığı
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