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Türkiye
AA 03.06.2024 23:15

22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 47 tutuklama

Ankara merkezli 22 ilde, kripto varlık alım satım platformundan yüksek kar vaadiyle haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 47'si tutuklandı.

22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 47 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden, yüksek kar vaadiyle haksız kazanç temin ettiği iddia edilen 118 şüpheli, emniyetteki işlemelerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 47'si tutuklama, 71'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklanırken, 71'i yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden, yüksek kar vaadiyle haksız kazanç temin ettiği iddia edilen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek ve üye olmak," "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 152 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonda 118 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçuna ve kazanç müsaderesine konu olabilecek çok sayıda taşınmaz, araç, banka hesabı, şirket ve kooperatif hissesi ile kripto varlığa mahkeme kararıyla el konulmuştu.

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